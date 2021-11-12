Стало известно, кто покажет бой Головкин - Мурата в Казахстане

Объединительный бой между чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и обладателем пояса WBA Super в этом же дивизионе японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО) в Казахстане будет показан в прямом эфире, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщил источник, близкий к ситуации, трансляцию будут вести телеканалы Qazsport и Qazaqstan.

Напомним, сегодня, 12 ноября, было официально объявлено о бое Головкин - Мурата. Он пройдет на Saitama Super Arena в Токио (Япония) 29 декабря и будет показан стриминговым сервисом DAZN. Уже появился официальный постер, а Головкин сделал первое заявление.

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