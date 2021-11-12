"Будет особенный вечер". Головкин сделал первое заявление о бое с "суперчемпионом" за три титула

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) сделал первое заявление о предстоящем бое с обладателем титула WBA Super японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

GGG отметил, что фанатов ждет отличный бой.

"Я очень рад, что привезу Big Drama Show в Японию, страну, где бокс очень популярен. Мурата - выдающийся чемпион. Это будет особенный вечер, когда мы встретимся на ринге, чтобы объединить наши титулы. Мы собираемся подарить фанатам отличный бой", - цитирует Головкина DAZN.

Напомним, что официально о поединке Головкин - Мурата было объявлено сегодня, 12 ноября. Он пройдет в Японии 29 декабря и будет показан стриминговым сервисом DAZN. Уже появился официальный постер.

Ожидается, что бой примет Saitama Super Arena в Токио.