 z1Fou7f5mtxqcz9WGvyTAgD6bApZg5ryECWN3cWn
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Будет особенный вечер". Головкин сделал первое заявление о бое с "суперчемпионом" за три титула

"Будет особенный вечер". Головкин сделал первое заявление о бое с "суперчемпионом" за три титула
©DAZN
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) сделал первое заявление о предстоящем бое с обладателем титула WBA Super японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Продолжение
1.
"Вся моя карьера была подготовкой к бою с Головкиным". Мурата с восхищением ждет встречи с GGG

GGG отметил, что фанатов ждет отличный бой. 

"Я очень рад, что привезу Big Drama Show в Японию, страну, где бокс очень популярен. Мурата - выдающийся чемпион. Это будет особенный вечер, когда мы встретимся на ринге, чтобы объединить наши титулы. Мы собираемся подарить фанатам отличный бой", - цитирует Головкина DAZN.

Напомним, что официально о поединке Головкин - Мурата было объявлено сегодня, 12 ноября. Он пройдет в Японии 29 декабря и будет показан стриминговым сервисом DAZN. Уже появился официальный постер.

Ожидается, что бой примет Saitama Super Arena в Токио.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Мурата Риота Головкин-Мурата Япония Профессиональный бокс

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:45
Бокс
Головкин сравнил себя с Тайсоном и Мейвезером перед боем с "суперчемпионом" за три титула Головкин сравнил себя с Тайсоном и Мейвезером перед боем с "суперчемпионом" за три титула
Сегодня , 11:02
Бокс
Головкин завершил первый этап подготовки к объединительному бою с "суперчемпионом" Головкин завершил первый этап подготовки к объединительному бою с "суперчемпионом"
Сегодня , 09:23
Бокс
"Вся моя карьера была подготовкой к бою с Головкиным". Мурата с восхищением ждет встречи с GGG "Вся моя карьера была подготовкой к бою с Головкиным". Мурата с восхищением ждет встречи с GGG
Сегодня , 09:10
Бокс
"Будет особенный вечер". Головкин сделал первое заявление о бое с "суперчемпионом" за три титула "Будет особенный вечер". Головкин сделал первое заявление о бое с "суперчемпионом" за три титула
Сегодня , 08:45
Бокс
"Big Drama в Японии". Представлен официальный постер к бою Головкина против "суперчемпиона" за три титула "Big Drama в Японии". Представлен официальный постер к бою Головкина против "суперчемпиона" за три титула
Сегодня , 08:26
Бокс
Официально. Головкин объявил об объединительном бое с "суперчемпионом" Официально. Головкин объявил об объединительном бое с "суперчемпионом"
Вчера , 20:22
Бокс
"Правый прямой, и все заканчивается". Супертяж-нокаутер - о злости на ринге, Кличко и сборной Казахстана "Правый прямой, и все заканчивается". Супертяж-нокаутер - о злости на ринге, Кличко и сборной Казахстана
Вчера , 19:48
Бокс
"Это другой уровень моей карьеры". Непобежденный казахстанец с 17 нокаутами сделал важное заявление "Это другой уровень моей карьеры". Непобежденный казахстанец с 17 нокаутами сделал важное заявление
Вчера , 19:27
Бокс
Контрпанчер с большим минусом. Кто такой соперник Кособуцкого по титульному бою Контрпанчер с большим минусом. Кто такой соперник Кособуцкого по титульному бою
Вчера , 18:44
Бокс
Попытка номер два. Казахстан может провести юбилейную 60-ю конвенцию WBC Попытка номер два. Казахстан может провести юбилейную 60-ю конвенцию WBC
Вчера , 17:44
Бокс
В Bild рассказали о значении боя непобежденного казахстанского супертяжеловеса за титул от WBC В Bild рассказали о значении боя непобежденного казахстанского супертяжеловеса за титул от WBC
Вчера , 11:29
Бокс
Почему Головкин отказался от боя с Уордом? Промоутер GGG разъяснил ситуацию Почему Головкин отказался от боя с Уордом? Промоутер GGG разъяснил ситуацию
Вчера , 09:42
Бокс
Головкин обратился к казахстанским боксерам после успеха на чемпионате мира Головкин обратился к казахстанским боксерам после успеха на чемпионате мира
Вчера , 09:12
Бокс
Деревянченко после срыва претендентского боя получил нового соперника Деревянченко после срыва претендентского боя получил нового соперника
10 ноября, 23:56
Бокс
Головкин показал фото из лагеря перед возвращением на ринг Головкин показал фото из лагеря перед возвращением на ринг
10 ноября, 23:15
Бокс
Тайсон Фьюри мог завершить карьеру Тайсон Фьюри мог завершить карьеру
10 ноября, 21:09
Бокс
"Задача - стать чемпионом". Даурен Елеусинов - о бое в андеркарте брата, промоутере из США и трилогии GGG - "Канело" "Задача - стать чемпионом". Даурен Елеусинов - о бое в андеркарте брата, промоутере из США и трилогии GGG - "Канело"
10 ноября, 18:13
Бокс
Елеусинов против... Главная интрига предстоящего титульного боя в Нур-Султане Елеусинов против... Главная интрига предстоящего титульного боя в Нур-Султане
10 ноября, 16:52
Бокс
"Это самый большой бой сейчас". Эдди Хирн высказался по поводу трилогии Головкин - Альварес "Это самый большой бой сейчас". Эдди Хирн высказался по поводу трилогии Головкин - Альварес
10 ноября, 16:22
Бокс
Дрался в Казахстане с боксером из команды Головкина. Кто сразится с Дауреном Елеусиновым 18 декабря Дрался в Казахстане с боксером из команды Головкина. Кто сразится с Дауреном Елеусиновым 18 декабря
10 ноября, 14:55
Бокс
Новый год по-японски, или как Головкин сделает себе шикарный подарок Новый год по-японски, или как Головкин сделает себе шикарный подарок
10 ноября, 14:08
Бокс
Еще один жесткий нокаут? Казахстанский супертяж разъяснил ситуацию с поясом от WBC и высказался о сопернике Еще один жесткий нокаут? Казахстанский супертяж разъяснил ситуацию с поясом от WBC и высказался о сопернике
10 ноября, 12:54
Бокс
Данияр Елеусинов анонсировал свой бой за титул чемпиона мира Данияр Елеусинов анонсировал свой бой за титул чемпиона мира
10 ноября, 09:12
Бокс
Жанибек Алимханулы обратился к фанатам перед боем с экс-чемпионом мира Жанибек Алимханулы обратился к фанатам перед боем с экс-чемпионом мира
9 ноября, 18:25
Бокс
"Это реальная угроза". Головкин назван самым желанным для любителей бокса соперником "Канело" "Это реальная угроза". Головкин назван самым желанным для любителей бокса соперником "Канело"
9 ноября, 17:23
Бокс
Непобежденного казахстанского супертяжеловеса предостерегли от недооценки соперника в бою за два титула Непобежденного казахстанского супертяжеловеса предостерегли от недооценки соперника в бою за два титула
9 ноября, 15:10
Бокс
Головкин получил вызов от чемпиона Головкин получил вызов от чемпиона
9 ноября, 14:36
Бокс
"Теперь важно не ловить "звезду". Дана оценка выступлению сборной Казахстана на ЧМ по боксу "Теперь важно не ловить "звезду". Дана оценка выступлению сборной Казахстана на ЧМ по боксу
9 ноября, 12:41
Бокс
21-летний казахстанский боксер нокаутировал соперника и выиграл 4-й бой в профи  21-летний казахстанский боксер нокаутировал соперника и выиграл 4-й бой в профи 
9 ноября, 11:11
Бокс
Казахстанский нокаутер получил бой за титул от WBC Казахстанский нокаутер получил бой за титул от WBC
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus