"Вся моя карьера была подготовкой к бою с Головкиным". Мурата с восхищением ждет встречи с GGG

Обладатель пояса WBA Super в среднем весе японец Риота Мурата (16-2, 13 КО) восхитился казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), чемпионом IBF и IBO, перед объединительным боем, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он отметил, что всю карьеру шел к поединку с GGG.

"Я чувствую, что вся моя любительская и профессиональная боксерская карьера была подготовкой к бою с Геннадием Головкиным. Этот бой определит мое место в среднем весе и истории бокса. Геннадий Головкин долгое время был знаменосцем среднего веса. Для меня он до сих пор не побежден. Я его очень уважаю.

Прошло уже почти два года с момента моего последнего боя из-за пандемии, но я потратил это время с пользой, очень усердно работая с моими тренерами над улучшением моей физической формы и добавлением большей мощности моим ударам. Я так горжусь, что Япония принимает этот бой. Для меня это большая честь", - цитирует боксера DAZN.

Напомним, сегодня, 12 ноября, о бое Головкин - Мурата было объявлено официально. Он состоится 29 декабря в Японии и будет показан стриминговым сервисом DAZN. Уже появился официальный постер, а Головкин сделал первое заявление.

Ожидается, что бой примет Saitama Super Arena в Токио.