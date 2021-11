"Big Drama в Японии". Представлен официальный постер к бою Головкина против "суперчемпиона" за три титула

Стриминговый сервис DAZN представил официальный постер объединительного боя между чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и обладателем пояса WBA Super в этом же дивизионе японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок состоится 29 декабря в Японии. О его проведении официально GGG объявил сегодня, 12 ноября. Ожидается, что бой примет Saitama Super Arena в Токио.

Big Drama в Японии - так окрестили предстоящее событие.

Big Drama in Japan 🍿⁰⁰GGG & Murata put their middleweight world titles on the line, Wednesday, December 29 on DAZN 👑⁰⁰#GGGMurata pic.twitter.com/UNr0QsCLrI