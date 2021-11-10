Новый год по-японски, или как Головкин сделает себе шикарный подарок

В конце этого года на ринг вернется главный боксер Казахстана Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО). Он проведет объединительный бой против японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО). И слишком очевидно, что GGG сам себе презентует шикарный подарок на Новый год. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Он будет состоять из пояса WBA, которым пока владеет японский боксер. Нет никаких оснований полагать, что казахстанец испытает какие-либо проблемы в предстоящем событии. Никакого неуважения к Мурате. Однако его шансы весьма призрачны.

Команда японца может сколько угодно угрожать, пытаться доказать, что Риота способен смести на ринге GGG. Только это все больше для раскрутки. Те, кто следит за карьерами этих двух бойцов, примерно знают, чем закончится битва.

Головкин, к слову, расширит географию своих выступлений. И заключительные дни перед Новым годом он проведет в Японии, впервые сразившись в этой стране. На месте проведения встречи уже ждут этот поединок. Как ни крути, а Мурата на родине очень популярен.

Также в почете находится и Головкин. Так что дефицита зрителей и внимания не будет. А это сделает шоу еще более ярким и статусным.

Единственное, GGG предстоит перелет. И потребуется время, чтобы акклиматизироваться, привыкнуть к обстановке и условиям, которые предоставит принимающая сторона. Поэтому тренировочный лагерь он завершит на несколько дней раньше.

Правда, этот факт никак не отобразится на общем уровне подготовленности. Головкин уже вовсю пашет в горном лагере. Поэтому говорить о каких-то провисах в подготовке нельзя. Все идет без суеты, по плану и без изменений.

Мурата также готовит себя к самому большому вызову в карьере. Для этого он разделил все тренировки на несколько этапов, одним из которых стали исключительно беговые тренировки. Хорошее решение штаба. Значит, функционал у него будет на уровне.

Надолго ли? Скорее нет, чем да. Несколько плотных пропущенных ударов в корпус, традиционный прессинг GGG буквально "задушат" Мурату. Он не так крут на ногах, как Головкин. И вряд ли сможет грамотно уходить от жестких атак казахстанца.

Риота боец, конечно, выносливый, крепкий. Не раз бывал в трудных ситуациях. Только вот прошлая оппозиция - это далеко не уровень Головкина. Никто не смог бы устроить ему в ринге то, что готов создать GGG.

Так что будет пожар. Все может решиться даже в начальных раундах. В любом случае исход понятен. Казахстанец сделает себе шикарный подарок на праздник, что будет отличным заделом для нового сезона. Следующий год будет очень насыщенным и интересным.