Официально. Головкин объявил об объединительном бое с "суперчемпионом"

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) объявил об объединительном бое с обладателем пояса WBA Super в этом же дивизионе японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок состоится 29 декабря в Японии.

"Big Drama в Японии. Увидимся 29 декабря", - написал GGG в Instagram.

Для GGG, который уже проводит тренировочный лагерь, поединок в Японии станет первым в рамках обновленной сделки с DAZN и первым в 2021 году.

Ранее стало известно, что поединок примет Saitama Super Arena в Токио. Ожидается, что он состоится в полдень по местному времени, так как его нужно будет транслировать вечером по американскому времени.