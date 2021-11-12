Головкин завершил первый этап подготовки к объединительному бою с "суперчемпионом"

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) завершил первый лагерь перед боем с обладателем титула WBA Super японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), передают Vesti.kz.

Подробностями тренировочного процесса поделился казахстанец Али Ахмедов (17-1, 13 КО), чьи дела ведет GGG Promotions.

"Мы закончили первый тренировочный этап подготовки в горах с GGG. Движемся дальше!" - написал Ахмедов в Instagram, опубликовав совместное фото с чемпионом.

Напомним, что официально о поединкебыло объявлено сегодня, 12 ноября. Он пройдет в Японии 29 декабря и будет показан стриминговым сервисом DAZN. Уже появился официальный постер.

Ожидается, что бой примет Saitama Super Arena в Токио. Пока неизвестно, выступит ли Ахмедов на этом вечере бокса.

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