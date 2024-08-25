Жанкоша Турарова обвинили в изнасиловании: боксер выступил с заявлением

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 15:51
©instagram.com/zhankoshturarov/

Казахстанский профессиональный боксер Жанкош Тураров принял решение о проведении пресс-конференции после обвинения в изнасиловании девушки, передает Vesti.kz со ссылкой на Azattyq Rýhy.

Ранее в соцсетях появилась информация, что девушка 1996-го года рождения с заявлением об изнасиловании со стороны Турарова обратилась в полицию Ауэзовского района Алматы. В полиции уже прокомментировали данный инцидент. Также на ситуацию отреагировала жена Жанкоша - Клара Иса.

"Меня совершенно не интересуют грязные истории интервьюера обо мне. Моя жизненная позиция и цели совершенно другие. Я уверен, что правда выйдет наружу. В связи с этим мой защитник принял решение провести пресс-конференцию", - заявил Тураров.

На 28 сентября у Турарова был запланирован бой в рамках вечера бокса на "Алматы Арене".

Последний раз Тураров боксировал в декабре прошлого года в Алматы, когда выиграл у японца Акихиро Кондо (37-12-2, 21 КО).

Метки:
Тураров Жанкош Профессиональный бокс Изнасилование

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 15:51
Профи-бокс
Жанкоша Турарова обвинили в изнасиловании: боксер выступил с заявлением
Сегодня , 10:56
Профи-бокс
Заменили судью во время боя: Мейвезер провел реванш с внуком босса мафии
Сегодня , 09:31
Профи-бокс
Протеже Мейвезера оформил нокаут за 55 секунд
Сегодня , 09:12
Профи-бокс
Головкин? Канело назвал самого ненавидимого соперника
Вчера , 12:11
Профи-бокс
Эффектным нокаутом обернулся бой чемпиона мира
23 августа, 17:42
Профи-бокс
Канело Альварес сделал заявление о реванше с Биволом
23 августа, 17:11
Профи-бокс
Канело решил увести у Головкина элитного соперника? Подробности
23 августа, 11:51
Профи-бокс
Казахский супертяж сделал заявление о бое с Джалоловым: он уже бил узбека
23 августа, 10:14
Профи-бокс
Жестким нокаутом в первом раунде закончился бой за титул WBO
23 августа, 08:50
Профи-бокс
Казахстанец нокаутирует Джалолова? Где и когда Дычко бил звезду Узбекистана
© 2008 - 2024 ТОО «EML»