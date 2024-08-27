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Профи-бокс
27 августа 14:23
 

Жанкош Тураров поставил точку в скандале: боксера обвинили в изнасиловании

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Жанкош Тураров поставил точку в скандале: боксера обвинили в изнасиловании ©instagram.com/zhankoshturarov

Казахстанский профессиональный боксер Жанкош Тураров сделал очередное заявление после обвинения в изнасиловании девушки, передает Vesti.kz.

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Казахстанский профессиональный боксер Жанкош Тураров сделал очередное заявление после обвинения в изнасиловании девушки, передает Vesti.kz.

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Ранее в соцсетях появилась информация, что девушка 1996-го года рождения с заявлением об изнасиловании со стороны Турарова обратилась в полицию Ауэзовского района Алматы. В полиции уже прокомментировали данный инцидент. Также на ситуацию отреагировала жена Жанкоша - Клара Иса.

Кроме этого, адвокат боксера Самат Мамутов раскрыл некоторые подробности дела.

"Меня эта грязная история уже порядком утомила. Никаких отношений, и тем более интимных, у меня не было с заявительницей, и точка", - заявил Тураров.

На 28 сентября у Турарова был запланирован бой в рамках вечера бокса на "Алматы Арене".

Последний раз казахстанец боксировал в декабре прошлого года в Алматы, когда выиграл у японца Акихиро Кондо (37-12-2, 21 КО).

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