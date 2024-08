В UFC "объявили" дату боя Рахмонова за титул чемпиона

Первая защита титула чемпиона UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом (24-3-0-1) против непобежденного Шавката Рахмонова (18-0), скорее всего, состоится в 2024 году, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sportskeeda.

Мухаммад изложил свое видение возрождения полусреднего дивизиона после того, как завоевал титул, победив Леона Эдвардса на UFC 304. Следуя этому плану, первый чемпион UFC палестинского происхождения уже наметил свой следующий бой, как сообщил один из топовых претендентов дивизиона.

Ранее бразильский боец UFC Гилберт Бернс выразил мнение о том, что Рахмонов заслуживает провести титульный бой.

👀🫡Gilbert Burns has heard that Belal Muhammad's first title-defense will be against Shavkat Rakhmonov in December:



"The way the division sits right now I think Shavkat might be next, I heard a little conversation maybe by December. But ya, Shavkat might be the front-runner to… pic.twitter.com/2ZHOxwEnTY