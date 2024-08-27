В UFC "объявили" дату боя Рахмонова за титул чемпиона

Первая защита титула чемпиона UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом (24-3-0-1) против непобежденного Шавката Рахмонова (18-0), скорее всего, состоится в 2024 году, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sportskeeda.

Мухаммад изложил свое видение возрождения полусреднего дивизиона после того, как завоевал титул, победив Леона Эдвардса на UFC 304. Следуя этому плану, первый чемпион UFC палестинского происхождения уже наметил свой следующий бой, как сообщил один из топовых претендентов дивизиона.

Ранее бразильский боец UFC Гилберт Бернс выразил мнение о том, что Рахмонов заслуживает провести титульный бой.

"Судя по текущей ситуации в дивизионе, я думаю, что Шавкат может быть следующим. Я слышал, что разговоры о возможном бое идут, возможно, к декабрю. Да, Шавкат, вероятно, главный претендент на титульный бой", - заявил Бернс.

👀🫡Gilbert Burns has heard that Belal Muhammad's first title-defense will be against Shavkat Rakhmonov in December:



"The way the division sits right now I think Shavkat might be next, I heard a little conversation maybe by December. But ya, Shavkat might be the front-runner to… pic.twitter.com/2ZHOxwEnTY — Home of Fight (@Home_of_Fight) August 27, 2024

Редко чей рекорд отражает истинный уровень бойца без саморекламы. Однако рекорд Рахмонова выделяется, так как он выиграл 18 профессиональных боев, все - досрочно. Он одержал шесть побед в UFC, среди которых значатся такие имена, как Стивен Томпсон и Джефф Нил.

Казахстанский талант вызвал Мухаммада сразу после своей победы над Эдвардсом и подтвердил вызов, недавно похваставшись своим безупречным рекордом в социальных сетях. Что касается Мухаммада, 36-летний чемпион выделил двух кандидатов для своей первой защиты титула - Рахмонова и бывшего короля в весе до 170 фунтов Камару Усмана.

При этом никаких официальных подтверждений конкретной даты боя не было. Недавно Белал заявил, что он поддерживает идею проведения боя на платном шоу в декабре, заявив, что он в любом случае "будет помогать в лагере" Игнасио Бахамондесу, чтобы подготовиться к его бою с Мануэлем Торресом на турнире Riyadh Season Noche UFC (UFC 306).

Белал заставил замолчать своих недоброжелателей и реализовал свои амбиции стать чемпионом UFC, одержав убедительную победу единогласным решением судей над Леоном Эдвардсом на турнире UFC 304.

Хотя все стороны, участвующие в процессе, склоняются к проведению этого боя, матчмейкеры UFC или генеральный директор Дана Уайт пока не дали комментариев. Совсем недавно тренер по боксу Белала Мухаммада, Орасио Гутьеррес, в интервью Inside Fighting заявил, что следующим соперником чемпиона UFC в полусреднем весе станет Рахмонов:

"Следующий бой, который они нам дадут, скорее всего, будет с Шавкатом. Я думаю, что UFC выберет его, потому что он непобежден и у него все победы досрочные и тому подобное. Так что давайте сделаем это, давайте встретимся с ним".

Напомним, 29-летний Рахмонов занимает третье место в рейтинге полусредневесов UFC. Последний раз казахстанец дрался в декабре, когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона.