Конкурентка Рыбакиной столкнулась с трудностями на старте US Open

Вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси оценила свой старт в женском одиночном разряде US Open, сообщают Vesti.kz. В матче первого круга Соболенко обыграла 203-ю ракетку планеты Присциллу Хон из Австралии - 6:3, 6:3.

Арина призналась, что ей было непросто в стартовом матче на турнире в Нью-Йорке.

"Думаю, хоть я сегодня и не показала свой лучший теннис, я боролась в каждом розыгрыше и старалась использовать любой удар, который мог бы сработать. Я рада, что несмотря на не самое лучшее самочувствие на корте, смогла победить в двух сетах – особенно в матче с кем-то вроде нее. Очень хитрого игрока. Она показала очень хороший, агрессивный теннис. Было нелегко столкнуться с ней в первом круге", – сказала Соболенко после матча.

Соболенко является конкуренткой лучшей теннисистки Казахстана Елены Рыбакиной (№4) в чемпионской гонке WTA. В 2024 году белоруска дважды встречалась с казахстанкой и дважды ее победила.

Казахстанка в матче первого круга US Open сыграет с австралийкой Дестани Айавой, занимающей 194-е место в рейтинге WTA. Их противостояние состоится сегодня, 27 августа, в 22:00 по казахстанскому времени.