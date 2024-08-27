Назым Кызайбай выступила с важным заявлением после медали на Олимпиаде-2024
Бронзовый призер Олимпийских игр 2024 года по боксу Назым Кызайбай на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым выразила радость по поводу завоеванной в Париже награды, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Бронзовый призер Олимпийских игр 2024 года по боксу Назым Кызайбай на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым выразила радость по поводу завоеванной в Париже награды, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
"Очевидно, что за нашей победой стоит доверие и поддержка всего народа и государства.
Мы соревновались с сильнейшими спортсменами мира на парижской Олимпиаде и сделали все возможное, чтобы защитить честь нашей страны.
Хоть наш гимн не прозвучал во время моего награждения, я рада, что флаг Казахстана был поднят, что я завоевала бронзовую медаль.
Мы сделаем все возможное, чтобы хорошо выступить на предстоящих мировых соревнованиях. Пусть у нас будет много чемпионов, которые будут прославлять нашу страну, нашу землю", - сказал Назым.
Напомним, что Кызайбай заняла третье место на Олимпиаде-2024 в весовой категории до 50 килограммов.
Напомним, Казахстан с семью наградами занял 43-е место в медальном зачете Игр-2024. Золото выиграл Сметов, серебро у боксера Нурбека Оралбая, гимнаста Наримана Курбанова и борца греко-римского стиля Демеу Жадраева, бронза помимо Кызайбай у дзюдоиста Гусмана Кыргызбаева и пулевиков в миксте - Александры Ле и Ислама Сатпаева.
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