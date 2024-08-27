Канело назвал условие для боя с Бенавидесом
Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес (61-2-2, 39 КО) рассказал при каких обстоятельствах примет бой с Дэвидом Бенавидесом (29-0, 24 КО), сообщают Vesti.kz.
Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес (61-2-2, 39 КО) рассказал при каких обстоятельствах примет бой с Дэвидом Бенавидесом (29-0, 24 КО), сообщают Vesti.kz.
"Не хочу говорить, что ему нужно делать, чтобы получить бой со мной. Если деньги будут подходящими, то я буду готов подраться с кем угодно. Для меня наступило нужное время, чтобы попросить денег. Если они хотят, чтобы я с ним сразился, то мне должны заплатить должным образом.
Если на столе будет что-то хорошее для меня, то погнали. Мне все равно. Он просто тяжелее. Это рискованный бой. Но я могу победить этого парня, хоть не в той манере, в которой делаю это всегда. Может быть я подерусь с Бенавидесом до того, как повешу перчатки на гвоздь", - приводит слова Сауля портал Boxing Scene.
Напомним, что Бенавидес несколько раз вызывал на бой Канело, но Сауль всякий раз уклонялся от встречи с ним. По мнению болельщиков и экспертов, Альварес боится потерпеть фиаско в поединке с Бенавидесом.
Канело выходил в ринг в мае против соотечественника Хайме Мунгии (43-1, 34 КО), которого победил судейским решением и этим самым защитил звание абсолютного чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, WBO, IBF и The Ring во втором среднем весе. Возвращение Альвареса намечено на 14 сентября в Лас-Вегасе (США), где он разделит ринг с американцем пуэрториканского происхождения Эдгаром Берлангой (22-0, 17 КО).
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