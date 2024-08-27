Канело назвал условие для боя с Бенавидесом

Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес (61-2-2, 39 КО) рассказал при каких обстоятельствах примет бой с Дэвидом Бенавидесом (29-0, 24 КО), сообщают Vesti.kz.

"Не хочу говорить, что ему нужно делать, чтобы получить бой со мной. Если деньги будут подходящими, то я буду готов подраться с кем угодно. Для меня наступило нужное время, чтобы попросить денег. Если они хотят, чтобы я с ним сразился, то мне должны заплатить должным образом.

Если на столе будет что-то хорошее для меня, то погнали. Мне все равно. Он просто тяжелее. Это рискованный бой. Но я могу победить этого парня, хоть не в той манере, в которой делаю это всегда. Может быть я подерусь с Бенавидесом до того, как повешу перчатки на гвоздь", - приводит слова Сауля портал Boxing Scene.