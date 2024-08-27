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Олимпиада-2024
27 августа 18:24
 

Усик оценил перспективы в профи боксера, лишившего Казахстан золота на Олимпиаде-2024

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Усик оценил перспективы в профи боксера, лишившего Казахстан золота на Олимпиаде-2024 ©Турар Казангапов

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и WBC украинец Александр Усик поделился своим мнением о перспективах олимпийского чемпиона Парижа 2024 своего соотечественника Александра Хижняка на профессиональном ринге, сообщают Vesti.kz на Sport.ua.

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Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и WBC украинец Александр Усик поделился своим мнением о перспективах олимпийского чемпиона Парижа 2024 своего соотечественника Александра Хижняка на профессиональном ринге, сообщают Vesti.kz на Sport.ua.

В финале в весовой категории до 80 килограммов Хижняк победил казахстанца Нурбека Оралбая.

"Невероятно большие шансы. Некоторые люди смотрят не очень профессионально. Мне тоже много говорили, что не нужно идти в тяжи, но все нормально. Я думаю, что Саша поменяется за полгода. Просто нужно дать ему немного другой работы. Его папа - тренер, ему поможет какой-то другой тренер. Просто добавить, ничего не нужно убирать. Просто добивать и развить.

Ему нужно больше работать корпусом и вовремя включать ноги, вовремя делать шаг назад, в сторону, вперед. Просто технически дать ему больше скиллов, навыков", – рассказал Усик.

Напомним, Усик ранее назначил призовые украинским боксерам за медали Олимпиады.

Добавим, Казахстан был представлен во всех семи весах на ОИ-2024, но только Оралбай добрался до пьедестала почета, тогда как из борьбы за медали выбыли Сакен Бибосынов (до 51 кг), Махмуд Сабырхан (до 57 кг), Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг), капитан сборной Асланбек Шымбергенов (до 71 кг), Айбек Оралбай (до 92 кг) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг).

Оралбай Нурбек Олимпиада-2024 Усик Александр Украина Сборная Казахстана по боксу Бокс
Медальный зачет

Медальный зачет
1   США США 40 44 42 126
2   Китай Китай 40 27 24 91
3   Япония Япония 20 12 13 45
4   Австралия Австралия 18 19 16 53
5   Франция Франция 16 26 22 64
43 Казахстан Казахстан 1 3 3 7
Медальный зачет
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