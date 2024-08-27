Казахстанка сделала новое заявление после ухода из UFC

Первая казахстанка в UFC Мария Агапова (10-5) опубликовала новый пост в соцсетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Агапова покинула самый престижный промоушен и объявила о начале карьеры в боксе.

"Первая и единственная женщина с Казахстана в ЮФС. Первая и единственная женщина боец на голых кулаках. Я думаю, меня можно официально назвать самой отмороженной женщиной в Казахстане. Новая тату на моем кулаке дает легкий намек, где я так отморозилась", - написала Агапова в своем Instagram.

Напомним, на турнире UFC on ESPN 59, который прошел в июле в Денвере (США) она проиграла в первом раунде Луане Сантос (8-1) из Бразилии.

На счету казахстанки три поражения подряд в самом престижном промоушене. В UFC у нее теперь рекорд 2-4. Бой против Сантос стал последним по контракту с промоушеном.