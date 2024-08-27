"Подарок акима" семикратной чемпионке мира возмутил казахстанцев

Чемпионка мира из Казахстана по пара-армрестлингу Зарина Примак получила в подарок "набор бокалов", сообщают Vesti.kz.

Представительница Абайской области завоевала седьмой титул в своей карьере. Однако, несмотря на ее успех, заместитель акима Жарминского района Райым Жолдасбекулы и директор "Молодежного ресурсного центра" Шарского города Рауан Какимжанулы, поздравив Зарины Примак, вызвали возмущение среди казахстанцев.

"Лучше бы ничего не дарили", "Чемпионке мира подарили бокалы? Нет слов", "Даже по ее лицу видно, что она "благодарна" акимату". "Куда смотрит Минспорта? Аким не может найти спонсора и нормально организовать", "Стыдоба, стоит еще довольный", - возмущаются пользователи социальных сетей.

Отметим, что публикация на странице администрации Жарминского района была удалена, а комментарии к другим постам закрыты.