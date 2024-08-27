Рыбакину "оставили" без разгрома на старте US Open

Российский сайт Vseprosport.ru оценил шансы первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной (№4) на победу в стартовом матче US Open, сообщают Vesti.kz.

В матче первого круга Рыбакина сыграет с австралийкой Дестани Айавой, занимающей 194-е место в рейтинге WTA. Их противостояние состоится сегодня, 27 августа, в 22:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция матча доступна по этой ссылке.

"Рыбакина испытывала проблемы со здоровьем (бронхит), не смогла выступить на Олимпиаде, пропускала турнир в Торонто. В итоге, перед стартом ЮС Оупен она провела только один матч на харде в Цинциннати, в котором проиграла Фернандес (6-3, 6-7, 4-6). На данях стало известно, что Елена рассталась со своим тренером Стефано Вуковым, с которым работала с 2019 года. Отметим, что в Нью-Йорке за всю свою карьеру она никогда не добивалась больших успехов и далее третьего круга не проходила", - пишет сайт.

Прогноз на матч выглядит следующим образом:

"После полуфинала Уимблдона Рыбакина провела в туре только один матч, в котором проиграла Фернандес. Очевидно, что Елене не хватает игровой практики, в действиях достаточно много ошибок в самых простых ситуациях. На наш взгляд, разгрома против разыгрывавшейся Айвы в исполнении фаворита сегодня ждать не стоит", - резюмировало издание.

US Open-2024 продлится до 8 сентября, а его призовой фонд составляет 32,5 миллиона долларов.