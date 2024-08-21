Жанкош Тураров отреагировал на обвинения в изнасиловании

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Сегодня 11:36
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Чемпион мира по версиям IBO и WBA Gold в первом полусреднем весе казахстанский боксер Жанкош Тураров (28-0, 20 КО) прокомментировал обвинения в изнасиловании, передают Vesti.kz.

Ранее в соцсетях появилась информация, что девушка 1996-го года рождения с заявлением об изнасиловании со стороны Турарова обратилась в полицию Ауэзовского района Алматы. В полиции уже прокомментировали данный инцидент.

"Я отец трех дочерей. Если мне нужна была бы женщина, у меня есть возможность сделать это без насилия. Не понимаю, откуда вышла эта ложная информация. Сейчас я узнаю всю информацию о том, кто распространяет эту ложь", - говорится в сообщении боксера в Instagram Stories.

"Ко мне поступило с утра миллион сообщений! Я сам в недоумении и Заявляю, что данная информация является Ложной. Клевета! И я намерен подать в суд даже на прессу за распространение ложной недостоверной информации!", - написал Тураров в соцсетях.

На 28 сентября у Турарова был запланирован бой в рамках вечера бокса на "Алматы Арене". Промоутер шоу All Stars Boxing Зия Алиев прокомментировал ситуацию вокруг спортсмена.

Последний раз Тураров боксировал в декабре прошлого года в Алматы, когда выиграл у японца Акихиро Кондо (37-12-2, 21 КО).

Метки:
Тураров Жанкош Профессиональный бокс Изнасилование

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