Жанибек Алимханулы собрался отобрать у Головкина бой с чемпионом мира

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (9-0, 5 КО) хочет провести бой с чемпионом WBA в среднем весе японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), с которым в декабре планировал встретиться Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО). По этому поводу он обратился к своему известному промоутеру, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Боб Арум, Top Rank, организуйте мне бой с Муратой в сентябре. Я собираюсь побить его и выиграть в Вегасе. А в декабре у нас будет матч-реванш в Японии. Потом мы получим все пояса! 26 июня? Легкий бой!" - написал Алимханулы в Twitter.

Напомним, что Алимханулы ближайший поединок проведет 26 июня с американцем Робом Брантом (26-2, 18 КО). Поединок будет рассчитан на десять раундов и пройдет в Лас-Вегасе (США) в рамках вечера бокса, где главным станет противостояние украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) и японца Масаеши Накатани (19-1, 13 КО).

Что касается Головкина, то он планирует провести два боя в 2021 году, один из них с Муратой 31 декабря. В декабре GGG нокаутировал поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира.

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