Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Головкин согласовал с DAZN поединки на 2021 год - инсайдер

А что по трилогии с "Канело"?

Головкин согласовал с DAZN поединки на 2021 год - инсайдер
Геннадий Головкин. Фото: vk.com/ggolovkin
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) планирует провести два боя в 2021 году, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации инсайдера Дэна Рафаэля, команда Головкина добилась прогресса в переговорах с промоутерами чемпиона WBA в среднем весе японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО) из Teiken Promotions. Их объединительный поединок запланирован на 31 декабря в Японии.

Геннадий Головкин получил обязательного претендента на титул

Кроме того, команда Головкина провела переговоры с Teiken Promotions и стриминговым сервисом DAZN о проведении обоими чемпионами "промежуточных" боев в конце августа или начале сентября. Соперники казахстанца и Мураты еще не определены.

Одной из причин организации совместного вечера бокса является простой Мураты - 35-летний японец не выходил на ринг с декабря 2019 года, когда успешно защитил свой титул в бою против Стивена Батлера (28-3-1, 24 KO). Команда японца хочет устроить ему промежуточный поединок перед очевидно самым сложным в его карьере соперником в лице Головкина.

"Канело" Альвареса разоблачили и засчитали поражение от Головкина

Что касается Головкина, то в его команде, как отмечает источник, понимают, что в этом году им не удасться заполучить третий бой с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (56-1-2, 38 KO), и поэтому решили строить другие планы.

В декабре 39-летний Головкин нокаутировал поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира.

"Канело" сделал признание о вражде с Головкиным после допинг-скандала

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Мурата Риота

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
02:30
Бокс

Головкин согласовал с DAZN поединки на 2021 год - инсайдер
Сегодня
01:40
Бокс

Геннадий Головкин получил обязательного претендента на титул
Вчера
20:03
Бокс

Перчатки Геннадия Головкина продали за 55 миллионов тенге на аукционе в Алматы
Вчера
16:04
Бокс

В BoxingScene назвали преимущество Джукембаева над соперником по дебютному бою в США
24 мая
13:59
Бокс

"У нас впереди большие планы". Ахмедов встретился со своим наставником Головкиным
24 мая
10:47
Бокс

В Казахстане покажут в прямом эфире дебютный бой Батыра Джукембаева в США
23 мая
18:33
Бокс

WBO санкционировала бой Джошуа - Усик
23 мая
14:02
Бокс

Официально: Фьюри и Уайлдер проведут третий бой. Объявлены дата и место
23 мая
09:01
Бокс

Джош Тейлор стал абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе
22 мая
12:59
Бокс

Мэнни Пакьяо анонсировал бой с чемпионом мира. Известны дата и место
21 мая
21:28
Бокс

Губа не дура, или сколько хочет заработать чемпион мира за бой с "Канело"
21 мая
21:01
Бокс

"Хорошо вернуться домой". Головкин высказался о приезде в Казахстан
21 мая
16:35
Бокс

Их история началась давно. Головкин летом все-таки будет биться с бразильцем?
21 мая
13:42
Бокс

Официально объявлено о бое Жанибека Алимханулы против экс-чемпиона мира в карде Ломаченко
21 мая
08:26
Бокс

Видео выступления Головкина на благотворительном вечере в Алматы
21 мая
00:18
Бокс

Геннадий Головкин принял участие в благотворительном мероприятии в Казахстане
20 мая
20:44
Бокс

Экс-боксер "Астана Арланс" зажигает в супертяжелом весе. Он может сразиться с Усиком по линии IBF
20 мая
19:04
Бокс

Казахстанский супертяж финишировал в первом раунде южноафриканского ветерана и выиграл третий бой в профи
20 мая
18:35
Бокс

Непобежденный казахстанец нокаутировал опытного соперника с 18 досрочными победами
20 мая
18:13
Бокс

Чемпион Азии из Казахстана выиграл четвертый бой на профи-ринге
20 мая
15:35
Бокс

Головкин, дуэт Ахмедовых, битва за финал и топ-бой Алимханулы. Что приготовили казахстанские профи на лето
20 мая
13:00
Бокс

Самая сексуальная боксерша Казахстана поделилась секретом своих побед
20 мая
10:57
Бокс

Где посмотреть вечер профи-бокса с участием чемпиона Азии и еще двух казахстанцев
20 мая
09:01
Бокс

Чемпион мира бросил дерзкий вызов Головкину
19 мая
20:51
Бокс

Эксперт ESPN объяснил, почему бой Алимханулы с экс-чемпионом мира станет украшением андеркарта Ломаченко
19 мая
16:39
Бокс

Брант, который избивал чемпиона мира. Что из себя представляет самый опасный соперник Алимханулы
19 мая
15:38
Бокс

"Человек-легенда". Баста рассказал о знакомстве с Головкиным и выступлении Скриптонита на его бое
19 мая
14:33
Бокс

"Много хороших, но главные соперники - узбеки". Чемпион мира из Казахстана - о ЧА по боксу и плотном графике перед ОИ
19 мая
12:09
Бокс

Жанибек Алимханулы получил бой в карде Ломаченко. В соперниках экс-чемпион мира с 18 нокаутами
18 мая
22:44
Бокс

В Казахстане покажут в прямом эфире бой за звание абсолюта Тейлор - Рамирес
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика