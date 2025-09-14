Искусственный интеллект показал неожиданный исход боя Канело - Кроуфорд

На боксёрском вечере в Лас-Вегасе, где непобеждённый американец Терренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) победил мексиканца Сауля Канело Альвареса (63-3-2, 39 КО) по очкам, искусственный интеллект, выступивший в роли "четвёртого судьи", зафиксировал ничью — 114-114, передают Vesti.kz.

ИИ-система анализирует каждый удар, его точность и эффективность, оценивает контроль ринга, активность и защитные действия боксёров, а затем подсчитывает очки за каждый раунд. В случае с Канело и Кроуфордом алгоритм пришёл к противоположному мнению по сравнению с традиционными судьями, что подчёркивает различие между обычной и цифровой оценкой боя.

Таким образом, помимо сенсационного исхода по версии традиционных судей, бой оставил интересный эксперимент для аналитики: ИИ-судья показал, что по техническим показателям бой мог быть равным.

Благодаря победе над Альваресом, Кроуфорд стал новым абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Поединок также установил рекорд.

В рамках того же вечера казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (15-1, 14 КО) потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Видео боя доступно здесь.

Кроме того, один из поединков завершился сенсационным нокаутом. Подробности — по ссылке.

