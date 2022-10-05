"Инстинкт убийцы". В США сделали прогноз на первую чемпионскую защиту Алимханулы

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Сегодня 16:05
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Американский журналист Delcotimes.com Джек МакКаферри в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился мнением о первой защите титула чемпиона мира по версии WBO в среднем весе казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (12-0, 8 КО). Эксперт оценил его соперника Дензела Бентли (17-1-1, 14 КО) из Великобритании и сделал прогноз на предстоящий бой.

Их поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 12 ноября в Лас-Вегасе на арене Palms Casino Resort.

"Алимханулы честно заработал свой титул. Теперь ему предстоит защитить свое достижение. Он является бесспорным фаворитом в бою.

У Бентли прекрасная команда и статистика, но он уже был побежден. К тому же поражение было досрочным. Мы знаем, что Алимханулы умеет завершать бои досрочно. У него есть инстинкт убийцы. Если он поймает соперника, то не отпустит. Я думаю, что он успешно проведет защиту", - отметил МакКаферри.

Перед боем казахстанец сделал очередное громкое заявление, а его соперник поделился своими ожиданиями. Следом высказался и промоутер Алимханулы Боб Арум.

Напомним, что 29-летний Алимханулы стал полноправным чемпионом мира по версии WBO в среднем весе после того, как прежний обладатель титула американец Деметриус Андраде (31-0, 19 KO) перешел во второй средний вес и избежал боя с Жанибеком.

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Метки:
Алимханулы Жанибек WBO

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