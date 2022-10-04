"Все говорят, что он страшный". Соперник Алимханулы высказался о предстоящем бое

Британский боксер Дэнзел Бентли (17-1-1, 14 КО) не понимает, почему все называют страшным Жанибека Алимханулы (12-0, 8 КО). Готовясь отобрать у казахстанца титул чемпиона WBO, он отметил, что верит в свою победу.

"Это будет хороший и захватывающий бой, и я думаю, что это бой, в котором я могу победить. Так почему бы не отправиться туда и не насладиться театральностью Лас-Вегаса и не вернуться с титулом чемпиона мира? Я искренне верю, что могу победить его, и его можно побить. Все говорят, что он страшный, но я этого не вижу. Может быть, я что-то упускаю. Мы узнаем, когда выйдем на ринг", - цитирует Бентли BoxingScene.

Напомним, 12 ноября в Лас-Вегасе (Невада, США), британец будет претендовать на титул чемпиона WBO в среднем весе, который достался Алимханулы после того, как его прежний обладатель американец Деметриус Андраде (31-0, 19 KO) перешел во второй средний дивизион. Для казахстанца это будет первая защита титула.

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