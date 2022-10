"Приходите в очках, я буду блистать". Алимханулы отреагировал на первую защиту титула

Казахстанец Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) сделал амбициозное заявление после объявления о проведении им первой защиты титула WBO, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он пообещал, что будет блистать в ринге.

Напомним, ранее стало известно, что его поединок с британцем Дэнзелом Бентли (17-1-1, 14 КО) возглавит вечер бокса в Лас-Вегасе (Невада, США). Он состоится 12 ноября.

"Увидимся в Вегасе! Приходите в очках, ведь я буду блистать на ринге. Qazaq style", - написал Алимханулы в Твиттере.

See you in Vegas! Come with glasses because I will shine in the ring 🔥 QAZAQ STYLE 🔥 pic.twitter.com/IcKSTINoZ9