Британский сайт Talksport.com составил список "боев мечты" в боксе на 2022 год, куда вошел чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Девятое место в рейтинге занял потенциальный поединок Головкина против экс-чемпиона мира в двух дивизионах британца Криса Юбенка-младшего (31-2, 23 КО).

"Когда Юбенк-старший в 2015 году сказал, что его сын может нокаутировать Головкина, мир задался вопросом, не проглотил ли англичанин свой монокль. Но в 2022 году это будет более равное состязание средневесов. Головкину 39 лет, и его карьера стагнировала после двух эпичных поединков с "Канело". Любите ли вы или ненавидите Юбенка-младшего, но этот бой был бы идеален для них обоих: для GGG это поединок, привлекающий внимание, а для Юбенка - шанс наконец-то оставить свой след", - пишет издание.

Озвучен бюджет боя Головкина против Мураты за три титула чемпиона мира

Напомним, возвращение Головкина ожидалось в декабре против "суперчемпиона" WBA в среднем весе японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО), но он был отложен. Сообщалось, что их поединок может состояться в феврале или весной этого года.