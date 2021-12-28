Названа новая дата боя Головкина с "суперчемпионом" за три титула

Объединительный поединок чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) против японского "суперчемпиона" WBA Риоты Мураты (16-2, 13 КО) может пройти раньше весны. Об этом в своей статье написал инсайдер Майк Коппинджер из ESPN.

"По словам источников, бой с Муратой может быть перенесен на февраль, и, если предположить, что GGG ​​победит, ему понадобится еще два боя в следующем году, чтобы вернуть себе магию", - говорится в его тексте.

Напомним, бой должен был пройти 29 декабря в Токио, но был отложен из-за карантинных мер властей Японии против нового штамма коронавируса "омикрон". При этом другие источники отмечали, что он может состояться весной - в марте или апреле.