Головкину "дали" место в Зале славы бокса. Помог Канело

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Сегодня 12:00
©ESPN

Американский эксперт и обозреватель бокса Берни Бармазель высказался по поводу критики в адрес абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе Сауля Канело Альвареса (60-2-2, 39 КО), которого обвиняют в трусости, передают Vesti.kz.

По его мнению, за свою карьеру Канело подрался с сильными соперниками и чемпионами, в том числе с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО). 

"Ставите под вопрос резюме Канело? Чувак провел 24 самых адских раунда в этом веке против будущего члена Зала славы в первом голосовании Головкина! Плюс одержал победы над множеством чемпионов мира и бойцов с самым высоким рейтингом", - написал Бармазель в твиттере.

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Напомним, Канело и Головкин провели три боя. Первый прошел в сентябре 2017-го на T-Mobile Areana в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился спорной ничьей. Через год боксеры вернулись на эту же арены и вновь провели 12 раундов: тогда судьи решением большинства отдали победу мексиканцу.

В сентябре 2022 года соперники закрыли трилогию на "старом месте": на этот Канело выиграл уже единогласным решением судей. Вскоре после этого Головкин освободил свои титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в среднем весе.

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