Головкин "уделал" Канело в темном переулке. Подробности

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 08:20
©DAZN

Американский обозреватель бокса и комментатор Майкл Монтеро ответил на вопрос одного из своих подписчиков в Twitter, в котором ему предлагалось сделать выбор между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Канело Альваресом, сообщают Vesti.kz.

"Вопрос: если бы вы были в темном переулке и вас собирались избить, с кем бы вы хотели быть рядом? Вы можете выбрать только одного боксера", - написал Адриан Рейн, предоставив на выбор Джервонту Дэвиса, Сауля Канело Альвареса, Василия Ломаченко и Геннадия Головкина.

"Из этой компании - GGG. Легко", - ответил ему Монтеро.

Также эксперт объяснил разницу между Головкиным и "Канело":

"Канело и Танк (прозвище Дэвиса) сильны, но они не росли в таких трудных условиях, как Головкин. В его биографии есть многое, о чем американская общественность не знает", - добавил Монтеро.

Канело "записали" два поражения от Головкина: подробности

Напомним, Альварес и Головкин провели три боя: первый в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а через год победил мексиканец. В 2022 году соперники закрыли трилогию, где победителем вновь вышел Канело.

Появились новости о возвращении Головкина и четвертом бое с Канело

Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Головкин-Альварес Альварес Сауль Профессиональный бокс

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 09:40
Профи-бокс
Костя Цзю "разоблачил" Головкина и особенность казахской школы боксы
Сегодня , 09:00
Профи-бокс
Алимханулы вызвал на бой двукратного чемпиона мира с рекордом 28-0
Сегодня , 08:20
Профи-бокс
Головкин "уделал" Канело в темном переулке. Подробности
Вчера , 13:46
Профи-бокс
Саудовская Аравия задумала революцию в профи-боксе: известны детали проекта
Вчера , 12:13
Профи-бокс
Ангелина Лукас рассказала, почему выбрала Таиланд
Вчера , 07:00
Профи-бокс
Лукас сделала заявление о бое с чемпионкой мира
11 июня, 16:30
Профи-бокс
"Казахского короля нокаутов" припугнули экс-чемпионом мира
10 июня, 09:08
Профи-бокс
Боксер с рекордом 21-0 нашел способ апсетнуть казахского чемпиона
10 июня, 08:45
Профи-бокс
Непобежденный боксер собрался потрясти Алимханулы
9 июня, 19:57
Профи-бокс
Мэнни Пакьяо проведет бой с чемпионом японского промоушена
© 2008 - 2024 ТОО «EML»