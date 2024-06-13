Американский обозреватель бокса и комментатор Майкл Монтеро ответил на вопрос одного из своих подписчиков в Twitter, в котором ему предлагалось сделать выбор между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Канело Альваресом, сообщают Vesti.kz.

"Вопрос: если бы вы были в темном переулке и вас собирались избить, с кем бы вы хотели быть рядом? Вы можете выбрать только одного боксера", - написал Адриан Рейн, предоставив на выбор Джервонту Дэвиса, Сауля Канело Альвареса, Василия Ломаченко и Геннадия Головкина.

"Из этой компании - GGG. Легко", - ответил ему Монтеро.

Также эксперт объяснил разницу между Головкиным и "Канело":

"Канело и Танк (прозвище Дэвиса) сильны, но они не росли в таких трудных условиях, как Головкин. В его биографии есть многое, о чем американская общественность не знает", - добавил Монтеро.

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Напомним, Альварес и Головкин провели три боя: первый в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а через год победил мексиканец. В 2022 году соперники закрыли трилогию, где победителем вновь вышел Канело.

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