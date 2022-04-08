Головкин сделал заявление после взвешивания перед титульным боем

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Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) отреагировал на успешное прохождение взвешивания перед боем с обладателем пояса WBA Super в этом же дивизионе Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Конкуренты вписались в лимит дивизиона (до 72,5 килограмма, или 160 фунтов), а казахстанец сделал заявление. Поединок в Сайтаме пройдет 9 апреля.

"Готов", - подписал казахстанец видео с церемонии взвешивания.

Добавим, ранее стали известны судьи, которые обслужат поединок. Также определен победитель в поединке Головкина с Муратой, а казахстанца поздравили с днем рождения.

Головкин с Муратой прошли взвешивание перед титульным боем

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