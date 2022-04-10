Головкин сделал новое заявление

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) в очередной раз обратился к болельщикам после победы над японцем Риотой Муратой (16-3, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Объединительный поединок состоялся 9 апреля в Сайтаме (Токио, Япония) и завершился победой GGG в девятом раунде.

"О прошлой ночи. Безмерно благодарен народу Японии за этот памятный вечер и ваше гостеприимство. Спасибо всем болельщикам на арене и со всего мира, кто смотрел трансляцию. Шоу будет продолжаться!" - написал он в Твиттере.

Ранее Головкин после боя с Муратой ответил на вопрос о трилогии с Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО). Увидеть их встречу также надеется известный ринг-анонсер Майкл Баффер.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира