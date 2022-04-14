Казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) попал на обложку японского журнала после досрочной победы в титульном поединке над Риотой Муратой (16-3, 13 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Головкин нокаутировал конкурента в девятом раунде, а журнал Boxing Beat уделил спортивному событию особое внимание.

"Объявляем о выходе последнего майского выпуска, который запланирован на завтра, 15 апреля. В него войдут специальные новости о бое за объединение титулов в среднем весе между Головкиным и Муратой", - написано в анонсе.

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