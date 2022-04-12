Президент WBC проанонсировал бой с "Канело" после победы Головкина

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман высказался о досрочной победе Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) над Риотой Муратой (16-3, 13 КО) и проанонсировал трилогию с Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), сообщают Vesti.kz.

Казахстанец нокаутировал японца в девятом раунде, а с мексиканцем может встретиться в сентябре. Сулейман отреагировал на такую возможность.

"Геннадий GGG Головкин вернулся с запоминающейся победой над Риотой Муратом из Японии, который отдал все, доставлял казаху неприятности в течение первых пяти раундов.

Он (Головкин. - Прим. ред.) готовится к третьему бою против самого известного боксера современности, мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, которому 7 мая нужно пройти еще одно испытание", - подытожил Сулейман в материале для El Heraldo de México.

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Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира