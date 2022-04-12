"Сюрприз для "Канело". Эксперт разобрал победу Головкина нокаутом над "суперчемпионом"

Британский журналист портала MMA Sport Бен Смит высказался о бое казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) с японцем Риотой Муратой (16-3, 13 КО) за титулы WBA Super, IBF и IBO в среднем весе. В ходе беседы он заявил корреспонденту Vesti.kz о том, что GGG не раскрыл себя в полной мере, оставив для следующего соперника сюрпризы.

Казахстанец нокаутировал оппонента в девятом раунде, а затем поделился впечатлениями от выступления в Японии.

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"Бой Головкина с Муратой получился предсказуемым. Риота выложился максимально, однако пробить GGG у него не было шансов. Головкин действовал в экономном режиме и победил своего соперника, дождавшись его ослабления и использовав свое преимущество в классе. Его сила осталась при нем. Он не показал ничего выдающегося, скорее всего, оставив сюрприз для "Канело".

В третьем бою, думаю, Головкин сможет удивить. Будет ли этого достаточно для победы? Ответ на этот вопрос будет известен осенью", - отметил Смит.

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После боя Мурата отметил, что сделал все, что было в его силах. В свою очередь GGG высказался о третьем бое с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), который может состояться в сентябре.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира