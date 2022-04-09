Головкин подарил Мурате свой чапан после победы нокаутом

©twitter.com/TomLoeffler1
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Сегодня 19:37

Новоявленный чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) после победы над японцем Риотой Муратой (16-3, 13 КО) сделал ему подарок, сообщает корреспондент Vesti.kz

После досрочной победы GGG прямо в ринге подарил оппоненту свой чапан, в котором обычно выходит на бои.

"Большое уважение моему сопернику! Он чемпион и им останется", - написал Головкин в Instagram. 

Отметим, Головкин отправил Мурату в нокдаун в девятом раунде, после чего угол японца выбросил полотенце. GGG похвалил соперника, отметив, что тот проявил себя как настоящий воин.

Фото: twitter.com/TomLoeffler1

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

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Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Головкин-Мурата Япония Мурата Риота Профессиональный бокс


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