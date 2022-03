Головкин обратился к фанатам

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) перед титульным боем в Японии обратился к фанатам на своей странице в Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее казахстанскую звезду потроллили, а GGG проанонсировал свой апрельский поединок.

"Keep on training wherever you are 🦾 Үзіліссіз жаттығу

Тренируйся везде, где можешь", - подписал видео казахстанец.

Добавим, что 9 апреля Головкин проведет объединительный поединок с обладателем пояса WBA Super в среднем весе Риотой Муратой (16-2, 13 КО). На кону будут стоять три титула, а бой состоится в Сайтаме (Япония).

