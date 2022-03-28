"Опять эти стриптизеры". Брат Головкина потроллил команду GGG

Брат чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) Максим опубликовал в своем Instagram фото команды казахстанского боксера с пляжа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Продолжение 1. Головкин обратился к фанатам

"Опять эти стриптизеры рядом!" - написал Максим, входящий в команду брата.

Напомним, 9 апреля Головкин проведет объединительный поединок с обладателем пояса WBA Super в среднем весе Риотой Муратой (16-2, 13 КО). На кону будут стоять три титула. Бой состоится в Сайтаме (Япония).

Головкин показал видео тренировки и фото своей команды

В случае победы над японцем GGG в сентябре проведет трилогию с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), которому в мае предстоит подраться с россиянином Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО) за его пояс WBA в полутяжелой категории.