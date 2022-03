Внук Мохаммеда Али пошутил про Головкина и "Канело"

Нико Али Уолш (4-0, 3 КО), внук легендарного боксера Мохаммеда Али, отреагировал на пощечину Уилла Смита при вручении наград премии американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар", когда от рук актера пострадал ведущий шоу, передает корреспондент Vesti.kz.

Пострадавшим стал другой актер - Крис Рок. Участникам инцидента предложили поединок, а родственник легендарного боксера похвалил "жертву".

"Лучшие подбородки в мире прямо сейчас: "Канело", GGG, Тайсон Фьюри и Крис Рок", - написал Уолш.

Добавим, что Смит получил "Оскар" за лучшую мужскую роль в спортивной драме "Король Ричард". Его персонаж – Ричард Уильямс – отец теннисисток Серены и Винус Уильямс. Сестры отметились на церемонии откровенными платьями.

