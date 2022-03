Скандал с пощечиной и глубокое декольте. Как в Сети оценили дерзкий наряд сестер Уильямс на церемонии "Оскар"

В Голливуде (Калифорния, США) прошла 94-я церемония вручения наград "Оскар". И это мероприятие не обошло стороной мировой спорт, ведь одними из самых заметных гостей вечера были легендарные американские теннисистки Серена и Винус Уильямс. И оказались они на этой церемонии отнюдь не случайно. Подробнее об этом - в материале корреспондента Vesti.kz.

Лучшим актером был признан Уилл Смит, сыгравший главную роль в фильме "Король Ричард". Эта картина показывает как раз таки историю Серены и Винус, которые с детства проводили свое время с ракетками в руках. И во многом это благодаря упорству их отца - Ричарда Уильямса. Смит как раз сыграл роль Ричарда.

Церемонию открыло выступление известной исполнительницы, которая спела композицию. Эта песня была записана как раз к фильму "Король Ричард", а съемки клипа проходили на том корте, где когда-то в детстве тренировались сестры Уильямс.

Ярким событием было как завоевание Смитом одной из главных наград, так и сам факт появления сестер на публике. Их наряд многим пришелся по вкусу. Давайте взглянем на реакции мировой общественности. Писатель Маджид М Паделлан написал, что они выглядят великолепно:

Аккаунт IMDb (Internet Movie Database) описал уровень наряда сестер не хуже: "Винус и Серена действительно сказали "Гейм, сет и матч".

"Меня не волнует наряд Винус, но Серена просто уничтожает все!", "Мне не нравится платье Винус, так как нужно быть осторожным, чтобы не остаться без него. А вот Серена выглядит хорошо", "Сестры Уильямс выглядят хорошо", - пишут другие пользователи Сети.

Не меньше внимания в Интернете уделили скандальной части церемонии, когда Смит ударил по лицу ведущего, известного актера и комика Криса Рока за неудачную шутку про короткую прическу его супруги (она страдает от заболевания, которое приводит к выпадению волос).

