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Скандал с пощечиной и глубокое декольте. Как в Сети оценили дерзкий наряд сестер Уильямс на церемонии "Оскар"

Скандал с пощечиной и глубокое декольте. Как в Сети оценили дерзкий наряд сестер Уильямс на церемонии "Оскар"
©Reuters
Новости спорта Еще Около спорта

В Голливуде (Калифорния, США) прошла 94-я церемония вручения наград "Оскар". И это мероприятие не обошло стороной мировой спорт, ведь одними из самых заметных гостей вечера были легендарные американские теннисистки Серена и Винус Уильямс. И оказались они на этой церемонии отнюдь не случайно. Подробнее об этом - в материале корреспондента Vesti.kz.

Продолжение
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Уилл Смит ударил ведущего "Оскара" и получил предложение на бой

Лучшим актером был признан Уилл Смит, сыгравший главную роль в фильме "Король Ричард". Эта картина показывает как раз таки историю Серены и Винус, которые с детства проводили свое время с ракетками в руках. И во многом это благодаря упорству их отца - Ричарда Уильямса. Смит как раз сыграл роль Ричарда.

Церемонию открыло выступление известной исполнительницы Бейонсе, которая спела композицию Be Alive. Эта песня была записана как раз к фильму "Король Ричард", а съемки клипа проходили на том корте, где когда-то в детстве тренировались сестры Уильямс. 

Ярким событием было как завоевание Смитом одной из главных наград, так и сам факт появления сестер на публике. Их наряд многим пришелся по вкусу. Давайте взглянем на реакции мировой общественности. Писатель Маджид М Паделлан написал, что они выглядят великолепно:

Аккаунт IMDb (Internet Movie Database) описал уровень наряда сестер не хуже: "Винус и Серена действительно сказали "Гейм, сет и матч".

"Меня не волнует наряд Винус, но Серена просто уничтожает все!", "Мне не нравится платье Винус, так как нужно быть осторожным, чтобы не остаться без него. А вот Серена выглядит хорошо", "Сестры Уильямс выглядят хорошо", - пишут другие пользователи Сети.

Не меньше внимания в Интернете уделили скандальной части церемонии, когда Смит ударил по лицу ведущего, известного актера и комика Криса Рока за неудачную шутку про короткую прическу его супруги (она страдает от заболевания, которое приводит к выпадению волос).

После всего произошедшего Уилл вновь вышел на сцену и обратился к зрителям с речью. В ней он также извинился за свои действия, но при этом косвенно намекнул, что Ричард, отец сестер Уильямс, поступил бы так же:

"Искусство имитирует жизнь. Я похож на сумасшедшего отца, и то же время говорили о Ричарде Уильямсе. Но любовь заставляет нас делать сумасшедшие вещи. Я хочу извиниться перед Академией и перед всеми моими коллегами-номинантами", - сказал он.

Известно, что Рок не стал обращаться в полицию. После удара от Смита он перевел все в шутку, однако лауреат "Оскара" не успокоился и, вернувшись на свое сидение, нецензурно выразился в адрес Криса.

Так, один из пользователей Сети обвинил Смита в том, что он испортил вечер всем, особенно Серене и Винус: "Мне жаль Серену, Винус и всю семью Уильямс. Уилл Смит разрушил то, что должно было стать для них уникальным событием в жизни". 

Такого мнения придерживается большое количество людей, осудивших поведение Смита.

Напомним, что премьера "Короля Ричарда" состоялась в ноябре 2021 года. Несмотря на большой ажиотаж, кинокартине не удалось выйти в плюс - кассовые сборы достигли отметки в 38 миллионов долларов, хотя сам бюджет проекта был оценен в 50 миллионов.

Многие кинокритики изначально отнеслись к фильму неоднозначно, выразив мнение, что это в большей степени сделано для того, чтобы 53-летний Смит, наконец, получил первый "Оскар" в своей жизни.

40-летняя Серена является обладательницей 23 титулов турниров "Большого шлема" в одиночном разряде и экс-первой ракеткой мира. Сейчас она находится на 240-й позиции в рейтинге.

41-летняя Винус победила на семи "Больших шлемах" в одиночке и также становилась первой ракеткой мира. Сейчас она находится в пятой сотне мировой классификации.

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теннис теннис большой Оскар Уильямс Серена Уильямс Винус Смит Уилл Бейонсе США Голливуд

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