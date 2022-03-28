Уилл Смит ударил ведущего "Оскара" и получил предложение на бой

Известный блогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, отреагировал на инцидент, произошедший на 94-й церемонии вручения наград премии американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар", сообщает "Чемпионат".

Во время нее знаменитый киноактер Уилл Смит поднялся на сцену и дал сильную пощечину ведущему Крису Року за шутку про его жену, которая страдает от алопеции (патологическое выпадение волос).

"Кто-нибудь, срочно соедините меня с представителем Уилла в боксе. У меня есть 15 миллионов долларов для Уилла Смита и 15 миллионов долларов для Криса Рока. Давайте сделаем это в августе в моем андеркарте", - написал Пол в своих социальных сетях.

Отметим, что Уилл Смит получил "Оскар" за лучшую мужскую роль в спортивной драме "Король Ричард". Его персонаж – Ричард Уильямс – отец теннисисток Серены и Винус Уильямс. Сестры отметились на церемонии откровенными платьями.

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