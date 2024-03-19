Появились подробности смерти Василия Уткина

Стали известны подробности смерти известного российского журналиста и комментатора Василия Уткина, сообщают Vesti.kz. 52-летний Уткин скончался сегодня, 19 марта.

По информации телеграм-канала Baza врачи пытались реанимировать Уткина и в первый раз им это удалось.

"После того, как журналиста доставили в больницу его сразу подключили к аппарату ИВЛ. Тромбы мешали проходу крови и в итоге у Уткина произошла остановка кровообращения. Врачи реанимировали его в течение 16 минут. Медикам удалось откачать журналиста, но вскоре кровообращение опять остановилось. После этого Уткин скончался. Точную причину смерти установят после вскрытия тела", - пишет источник.

Уткин стал известен благодаря работе на российских телеканалах "НТВ" и "НТВ-плюс". В последние годы он активно занимался блогерской деятельностью и развивал команду "Эгриси", которая представлена в медиафутболе.