Джорджина Родригес показала жизнь с Роналду в раю

Девушка нападающего саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду - испанская модель Джорджина Родригес поделился фотографиями семейного отпуска, передают Vesti.kz.

Пара вместе с детьми отправились на курорт на острове Уммахат в Красном море, в строительство которого вкладывается футболист.

Джорджина дала своим подписчикам возможность взглянуть на место путешествия, которое она назвала "новым раем". Она снимала окрестности и некоторые номера, расположенных на берегу Красного моря.

На грандиозный курорт у побережья Саудовской Аравии, расположенный на уединенном острове, можно будет попасть только на частном чартерном катере или гидросамолете.

"Любовь в раю. Продолжаем открывать Саудовскую Аравию", - подписала снимки Родригес.

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Отметим, из-за отпуска с семьей Роналду пропустит товарищеский матч сборной Португалии со Швецией, который состоится 21 марта.

При этом Криштиану должен присоединиться к команде перед гостевым товарищеским матчем против Словении (26 марта). Португалец является мировым рекордсменом по количеству голов за сборные. Форвард забил 128 голов в 205 играх за Португалию с момента своего дебюта в 2003 году.