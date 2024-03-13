Девушка Криштиану Роналду сделала признание о Рамадане

Девушка Криштиану Роналду испанская модель Джорджина Родригес рассказала о своих первых съемках во время Рамадана, сообщают Vesti.kz.
30-летняя Джорджина раскрыла бекстейдж своей новой фотосессии. 30-летняя спутница Роналду прерывала работу на площадке из-за поста.
"Моя первая съемка во время Рамадана", - написала модель в своих социальных сетях.
На кадрах видно, что Джорджина решила принять пищу, так как во время поста есть можно только после захода солнца.
Криштиану Роналду также следовал традициям, принятым в Саудовской Аравии, выразив свои пожелания перед началом Рамадана.
Отметим, что Криштиану и Джорджина все еще не узаконили свои отношения, вместе они с 2016 года и воспитывают пятерых детей: Роналду-младшего, Еву Марию, Матео Роналду, Алану Мартину Роналду и Беллу Эсмеральду. Сейчас семья проживает в Саудовской Аравии, после перехода Роналду в "Аль-Наср" в 2023 году.
Загрузка матч-центра...
Реклама