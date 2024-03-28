© Vesti.kz - лучшее спортивное СМИ в Казахстане

Сегодня, 28 марта, в Астане прошла церемония награждения премии Metaratings Top Awards, на которой были отмечены лучшие представители спорта в Казахстане, передают Vesti.kz.
В номинации "Лучшее спортивное СМИ" победил портал Vesti.kz.
"Vesti.kz - это самые оперативные новости о казахстанском и мировом спорте", - отметили организаторы премии.
"Выражаем огромную благодарность нашим читателям за поддержку!
Спасибо, что вы вместе с нами!"
Национальная премия в области спорта и спортивного бизнеса Metaratings Top Awards проводится впервые. В каждой из 24 номинаций свой выбор сделали казахстанцы, приняв участие в народном голосовании. В народном голосовании Metaratings Top Awards приняли участие более 40 000 жителей Казахстана.
Победителя среди финалистов выбирало экспертное жюри, в состав которого вошли в том числе выдающиеся представители казахстанского спорта - четырех кратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин, олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин, обладатель Кубка мира по фехтованию Эльмир Алимжанов, чемпионы
Казахстана по футболу Давид Лория и Али Алиев, а также прославленный борец и
боец ММА Куат Хамитов.
"Наша цель - не только отмечать достижения в текущем году, но и вдохновлять
новые поколения на успехи в спорте и бизнесе. Мы стремимся к тому, чтобы премия Metaratings Top Awards была платформой для диалога между различными секторами общества и одним из ключевых элементов спортивной жизни Казахстана, способствующим повышению международного престижа страны", - сказал Сергей Бреговский, CEO Metaratings и Председатель Экспертного совета Премии.
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