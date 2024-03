Месси стал героем "Оскара-2024"

Минувшей ночью в американском Лос-Анджелесе состоялось вручение престижной кинопремии "Оскар-2024", на которой звучало имя аргентинского футболиста Лионеля Месси, передают Vesti.kz.

Все дело в том, что главной звездой церемонии стал пес из фильма "Анатомия падения" по прозвищу Месси. По ходу мероприятия ведущий несколько раз обращал внимание на четвероногого актера, а в соцсетях имя звезды "Интер Майами" упоминалось в два раза чаще обычного.

К слову, собаку породы бордер колли назвали в честь Лионеля. А сцены с участием четвероногого отсняли заранее.

"Anatomy of a Fall" star Messi is in the audience at this year's #Oscars. https://t.co/qxqSOgif3j pic.twitter.com/Y0yuT4uLqF