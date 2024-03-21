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"У меня нет мужа и помощи". Шакира рассказала о сложностях после развода с Пике

"У меня нет мужа и помощи". Шакира рассказала о сложностях после развода с Пике
©IG/shakira

Поп-певица Шакира дала большое интервью Зейну Лоу. В нем она заострила внимание на своей семейной жизни после развода с известным футболистом Жераром Пике, сообщают Vesti.kz.

Летом 2022-го отношения между колумбийской певицей и испанским футболистом были разорваны. Они состояли в них около 12 лет и за это время они стали родителями двоих сыновей. Причиной развода называются измены со стороны Пике.

"Это было похоже на борьбу любви и ненависти, потому что каждый раз, когда мне приходилось идти в студию и делать свою работу, я терпела неудачу. Я чувствовала, что оставляю свою семью без присмотра. Были времена, когда я действительно не получала удовольствия от работы. Знаете, я чувствовала вину. Я чувствовала себя разорванной.

Пришлось многим пожертвовать ради любви. Теперь все изменилось, хотя это и сложнее, потому что теперь я отвечаю за двух детей одна. Дети, которые так сильно зависят от меня. И я мать-одиночка, у меня нет дома мужа, который мог бы мне помочь.

В каком-то смысле это даже хорошо, что у меня нет мужа, потому что... я не знаю, но это тянуло меня вниз. Теперь мне хочется работать, хочется писать песни, хочется делать музыку. Это моя навязчивая потребность, которую я не чувствовала раньше", - призналась 47-летняя звезда в выпуске YouTube-канала Apple Music.

Уже в пятницу, 22 марта, Шакира выпустит свой 12-й студийный альбом под названием "Женщины больше не плачут" (Las Mujeres Ya No Lloran). Это будет ее первый альбом за последние семь лет.

Хакира выпустит свой 12-й студийный альбом Las Mujeres Ya No Lloran (Women Don't Cry Anymore) в эту пятницу. Это будет ее первый альбом за последние семь лет.

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Метки:
Футбол Шакира Колумбия Испания Поп-музыка

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