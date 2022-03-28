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Сколько казахстанцы заработали на турнире в Майами и как изменятся их позиции в рейтинге

Сколько казахстанцы заработали на турнире в Майами и как изменятся их позиции в рейтинге
©Miami Open
Новости спорта Теннис WTA

Казахстанские теннисисты-одиночники завершили свои выступления на престижном турнире в Майами (Флорида, США). Сразу трое спортсменов добрались до стадии 1/16 финала, но не сумели пробиться в 1/8 финала. Корреспондент Vesti.kz - о том, как это скажется на позициях лучших теннисистов страны в рейтинге.

До третьего раунда турнира дошли все три игрока из Казахстана, которые входят в топ-100 одиночных рейтингов. Но в противостояниях за выход в четвертый раунд Александр Бублик, Елена Рыбакина и Юлия Путинцева уступили в двух сетах.

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Сколько казахстанцы заработали на турнире в Майами и как изменятся их позиции в рейтинге. Фото 1

Бублик, занимающий 33-е место в мировой табели о рангах, потеряет позиции в рейтинге. Сейчас казахстанец в режиме-Live уже на 36-м месте, но до конца соревнований рискует потерять еще несколько строчек. Никаких улучшений здесь быть уже не может.

Что касается женского рейтинга, то ситуация улучшится для Путинцевой. 27-летняя казахстанка в Live-рейтинге поднялась на 45-е место с 47-й позиции. В худшей ситуации Юлию может обойти белоруска Александра Саснович. Но даже при таком раскладе Путинцева поднимется в табели на одну строчку.

22-летняя Рыбакина тоже пока в плюсе. До старта соревнований первая ракетка страны находилась на 18-м месте в рейтинге. По состоянию на 28 марта в Live-таблице Елена поднялась на 17-ю позицию. Но Рыбакина еще рискует не только вернуться на 18-ю строчку, но и спустится ниже. Ей в спину дышат сразу несколько конкуренток.

Более того, в 1/16 финала Рыбакина проиграла американке Джессике Пегуле, которая отстает от казахстанки лишь на 46 очков. Если она выиграет и следующую игру, то опередит Елену.

Отметим, что за выход в третий круг Рыбакина, Путинцева и Бублик заработали по 67,5 тысячи долларов США призовых. Это примерно 33,4 миллиона тенге.

Фото: Miami Open©️

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Метки:
теннис теннис большой ATP WTA США Рыбакина Елена Путинцева Юлия Бублик Александр Казахстан

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