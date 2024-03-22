Экс-игрок "Барселоны" взял кредит, чтобы выйти из тюрьмы

Бывший защитник "Севильи", "Барселоны", ПСЖ и сборной Бразилии Дани Алвес был вынужден обратиться в банк для получения кредита, чтобы внести за себя залог и покинуть испанскую тюрьму, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Mundo Deportivo. Бразилец получил 4,5 года за изнасилование.

Отмечается, что один из банков согласился выдать 40-летнему Алвесу кредит в один миллион евро. Как сообщает источник, друзья бразильца отказались давать ему деньги в долг.

Напомним, что 20 марта стало известно о том, что Алвес может обеспечить залог в размере одного миллиона евро, что позволит ему выйти из тюрьмы.

Напомним, инцидент случился в ночь на 31 декабря 2022 года в туалете ночного клуба Sutton в Барселоне. Алвес изменил свою первоначальную версию и всегда утверждал, что все случилось по обоюдному согласию. Заявительница, в свою очередь, всегда оставалась при своем мнении.

Алвесу грозило максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы. Прокурор просил 9 лет, а частный обвинитель - максимум 12.

Бразилец - шестикратный победитель чемпионата Испании, четырехкратный обладатель Кубка страны, двукратный чемпион Франции, олимпийский чемпион, двукратный победитель Кубка Америки.