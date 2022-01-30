Внук Мохаммеда Али повторил его движения перед нокаутом

Нико Али Уолш, внук легендарного боксера Мохаммеда Али, одержал очередную победу на профессиональном ринге, отправив в нокаут соотечественника Джеремию Йегера во втором раунде их поединка, сообщает "Чемпионат". Противостояние проходило в ночь на 30 января на арене Hard Rock Hotel & Casino в Тулсе (Оклахома, США).

Эта победа стала уже четвертой для Нико в профессионалах, при этом он не терпел ни одного поражения.

На странице Top Rank Boxing в Instagram разместили фото и видео с поединка Али Уолша и Йегера. На видеозаписи можно увидеть, как Нико резко переступает с ноги на ногу, повторяя тем самым движения, которые любил проделывать сам Мохаммед Али.