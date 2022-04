Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) обратился к фанатам перед боем с обладателем пояса WBA Super в этом дивизионе Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Противостояние пройдет 9 апреля в Сайтаме: конкуренты встретились перед поединком и высказались о своем титульном бое.

"#GGGMurata is almost here. Thank you all for your support 🙏🏻

Сіздердің қолдауларыңыздың орны ерекше! Көп рахмет!

Два дня до боя #GGGMurata 👊🏻 Спасибо всем за поддержку! #teamGGG", - написал казахстанец.

Ранее были объявлены судьи, которые будут обслуживать поединок за три титула.

