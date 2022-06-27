"GGG не смотрел бой Альвареса с Биволом". "Канело" отреагировал на слова Головкина

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) не верит, что чемпион мира по версиям WBA и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) не смотрел его бой с россиянином Дмитрием Биволом (20-0, 11 КО), сообщает Fightnews.info.

Ранее GGG рассказал, что не видел состоявшийся 8 мая поединок, в котором Альварес проиграл Биволу судейским решением.

Мексиканец считает, что Головкин лукавит, хотя, в свою очередь, отмечает, что тоже не смотрел последний бой Геннадия, в котором он досрочно остановил японца Риоту Мурату.

"Конечно, Головкин смотрел бой с Биволом. Он видел наш поединок.

Мое мнение о бое Головкина с Риотой Муратой? Я видел только хайлайты, потому что был в Греции. Поэтому я посмотрел только нарезку. Впрочем, он выглядел так же, как и всегда. Головкин - сильный, умный боец. Я считаю, что он выступил хорошо", - сказал Альварес.

Напомним, что трилогия "Канело" с Головкиным состоится 17 сентября в Лас-Вегасе, где прошли предыдущие их два поединка - первый завершился спорной ничьей, а второй решением выиграл мексиканец.

Ранее соперники впервые с 2018 года встретились лицом к лицу. Самые лучшие моменты их пресс-конференции можно посмотреть здесь.

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